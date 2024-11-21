Хотя и выручка, и прогноз на следующий квартал оказались выше ожидаемых.

По итогам публикации квартального отчёта NVIDIA возникла характерная ситуация: выручка компании в прошлом квартале ($35 млрд) превзошла ожидания рынка ($33 млрд), прогноз на текущий ($37,5 млрд) тоже оказался выше, но её акции всё равно подешевели после публикации отчётности. Дело в том, что по итогам прошлого квартала выручка «всего лишь» увеличилась на 94%, тогда как год назад прирост измерялся 265%.

Источник изображения: NVIDIA

Около 88% всей выручки в минувшем квартале NVIDIA обеспечил серверный сегмент, выручка которого выросла на 112% до $30,8 млрд. Непосредственно $27,6 млрд из этой суммы пришлись на ускорители вычислений и серверные процессоры, на данном направлении выручка выросла на 132%. На удивление неплохо выступил и игровой сегмент, нарастив выручку на 15% до $3,28 млрд и превзойдя ожидания инвесторов. Как отмечается, в игровом сегменте хорошим спросом пользовались мобильные игровые решения семейства GeForce RTX 40 и компоненты для игровой консоли Nintendo Switch, которая вот-вот готовится сменить поколение.

В отношении слухов о проблемах с охлаждением ускорителей Blackwell в серверных стойках высокой плотности основатель и бессменный глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) наличие сложностей отрицал, сославшись на начало поставок подобных решений как минимум двум крупным клиентам. В общей сложности NVIDIA уже отгрузила клиентам около 13 000 ускорителей Blackwell, в текущем квартале она начнёт делать это серийно и рассчитывает выручить на этом несколько миллиардов долларов США. Спрос при этом будет превышать предложение Blackwell как минимум существенную часть следующего года, как предупредили представители NVIDIA.