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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мировая инфраструктура зарядных станций страдает от неравномерной концентрации
То пусто, то густо.

Аналитики TrendForce ожидают, что по итогам текущего года количество зарядных станций для электромобилей по всему миру вырастет в среднем на 30%, и это будет замедлением относительно прошлогодних 60%. При этом 70% зарядных станций будут сконцентрированы на территории Китая, их там к концу текущего года будет насчитываться 3,6 млн штук. Южная Корея окажется лидером по темпам роста, она количество своих зарядных станций по итогам года нарастит на 39%, чтобы в следующем году выйти на отметку в 500 000 штук.

Источник изображения: Foxconn

По итогам текущего года на скоростные станции постоянного тока будет приходиться 37% мировой инфраструктуры. Есть в этой сфере и определённые проблемы. Во-первых, по мере замедления роста спроса на электромобили пропорционально замедляется и расширение зарядной сети. Во-вторых, имеющиеся зарядные станции сконцентрированы в определённых районах, и расширение идёт неравномерно.

Например, китайская провинция Гуандун размещает на своей территории 20% всех зарядных станций в стране, а в Европе 58% публичных зарядных станций сосредоточены на территории Нидерландов, Германии и Франции. В США 26% зарядных станций находятся в Калифорнии. Если учесть, что плотность хранения заряда в батареях современных электромобилей не особо увеличивается в последние годы, то их обладатели до сих пор в своей свободе передвижения сильно ограничены развитостью сети зарядных станций. Именно расширение инфраструктуры должно существенно влиять на спрос на сами электромобили в дальнейшем, как предполагают эксперты TrendForce.

#аналитика #электромобили #trendforce #зарядные станции
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