То пусто, то густо.

Аналитики TrendForce ожидают, что по итогам текущего года количество зарядных станций для электромобилей по всему миру вырастет в среднем на 30%, и это будет замедлением относительно прошлогодних 60%. При этом 70% зарядных станций будут сконцентрированы на территории Китая, их там к концу текущего года будет насчитываться 3,6 млн штук. Южная Корея окажется лидером по темпам роста, она количество своих зарядных станций по итогам года нарастит на 39%, чтобы в следующем году выйти на отметку в 500 000 штук.

Источник изображения: Foxconn

По итогам текущего года на скоростные станции постоянного тока будет приходиться 37% мировой инфраструктуры. Есть в этой сфере и определённые проблемы. Во-первых, по мере замедления роста спроса на электромобили пропорционально замедляется и расширение зарядной сети. Во-вторых, имеющиеся зарядные станции сконцентрированы в определённых районах, и расширение идёт неравномерно.

Например, китайская провинция Гуандун размещает на своей территории 20% всех зарядных станций в стране, а в Европе 58% публичных зарядных станций сосредоточены на территории Нидерландов, Германии и Франции. В США 26% зарядных станций находятся в Калифорнии. Если учесть, что плотность хранения заряда в батареях современных электромобилей не особо увеличивается в последние годы, то их обладатели до сих пор в своей свободе передвижения сильно ограничены развитостью сети зарядных станций. Именно расширение инфраструктуры должно существенно влиять на спрос на сами электромобили в дальнейшем, как предполагают эксперты TrendForce.