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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn получила новый кредит на сумму $1,1 млрд для развития бизнеса
Кредиторы не сомневались в перспективности вложений.

Сегмент компонентов для систем искусственного интеллекта развивается так стремительно, что обслуживающие его компании не могут полагаться исключительно на собственные средства, а потому пользуются заёмными деньгами. Тайваньская Foxconn, как отмечает Bloomberg, получила новый кредит на сумму $1,1 млрд сроком на три года.

Источник изображения: Foxconn

Конкретного целевого назначения у этих $1,1 млрд нет, поэтому средства будут «размазаны» по различным направлениям деятельности Foxconn. Деньги собирали буквально «всем миром», список кредиторов насчитывает семнадцать организаций. Компания собирается построить в Мексике крупнейшее в своей сети предприятие по сборке серверных систем на основе чипов NVIDIA. Кроме того, Foxconn собирается построить на юге Тайваня новое здание штаб-квартиры, которое будет насчитывать 45 этажей. В третьем квартале прибыль компании превысила ожидания инвесторов и достигла $1,5 млрд.

#финансы #foxconn
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