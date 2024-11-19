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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёры NVIDIA утверждают, что начали поставлять серверные системы на базе ускорителей Blackwell
Каких-либо проблем и задержек не наблюдается.

Получившие вчера широкую огласку слухи о якобы новых проблемах с перегревом ускорителей Blackwell в серверных стойках высокой плотности задерживают их поставки крупнейшим клиентам NVIDIA. Между тем, ресурс TrendForce начал день с обобщения комментариев производителей таких систем для нужд NVIDIA, которые в один голос заявляют, что успешно начали поставлять серверные системы GB200 NVL72, и в первом квартале доведут их объёмы выпуска до проектных величин.

Источник изображения: Dell Technologies

По меньшей мере, в таком духе лично высказался основатель и глава Dell Technologies Майкл Делл, который сообщил о начале поставок серверных систем PowerEdge XE9712 с жидкостным охлаждением для нужд своих клиентов. Крупнейшие контрактные производители серверных систем Quanta и Foxconn также подтвердили факт отгрузки первых изделий нового семейства. Они при этом отмечают, что о массовых поставках таких систем можно будет говорить не ранее первого квартала следующего года.

#nvidia #dell #foxconn #blackwell #gb200 #quanta #gb200 nvl72
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