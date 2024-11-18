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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASRock представила 19 блоков питания ATX 3.1 с поддержкой PCIe 5.1 и мощностью до 1650 Вт
Целая коллекция.

Компания ASRock, известный производитель материнских плат и видеокарт, анонсировала внушительную линейку из 19 блоков питания, соответствующих стандарту ATX 3.1 и оснащённых современными разъемами питания для видеокарт. Этот шаг может свидетельствовать о скором переходе AMD и Intel, ключевых партнеров ASRock, на новые разъёмы питания 12V-2×6. В противном случае выпуск сразу 19 моделей с таким разъёмом выглядит довольно неожиданно.

Новые блоки питания разделены на четыре серии: Taichi, Phantom Gaming, Challenger и Steel Legend, дизайн которых перекликается с материнскими платами и видеокартами компании. Расширяя ассортимент системами охлаждения и модулями памяти, ASRock, по всей видимости, стремится к созданию полноценной экосистемы комплектующих для ПК.

Все блоки питания ASRock сертифицированы по стандартам Cybenetics. Серия Taichi, представленная моделями мощностью от 1300 до 1650 Вт, оснащена двумя разъёмами 12V-2×6. Подобно решению MSI, ASRock использует двухцветную систему, упрощающую подключение: если виден цвет, разъём, вероятно, вставлен не до конца. Этот простой механизм повышает безопасность как видеокарты, так и блока питания.

На данный момент только четыре видеокарты ASRock, включая модели Passive и Creator, оснащены разъемом 12V-2×6, причем ни одна из них не требует двух таких разъемов.

Серия Phantom Gaming включает модели мощностью от 750 до 1600 Вт и сертифицирована по стандарту Cybenetics Platinum. Более доступная серия Steel Legend, выполненная в белом цвете, представлена блоками питания мощностью от 650 до 1000 Вт. Наконец, бюджетная серия Challenger предлагает модели мощностью от 550 до 850 Вт.

Информация о ценах пока не раскрывается. Все модели блоков питания представлены на сайте ASRock.

#asrock #блоки питания
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