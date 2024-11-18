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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские антимонопольщики обещают тщательно следить за слияниями на мировом рынке искусственного интеллекта
Операция «серверное неслияние».

Выступая на мероприятии в прошлый четверг, директор подразделения южнокорейской Комиссии по добросовестной торговле (FTC) по слияниям в бизнесе Чон Хи Ын (Jeong Hee-eun) пообещал пристально следить за сделками в сфере искусственного интеллекта, которые могут нанести вред честной конкуренции. Структура регулирования сделок на мировом рынке такова, что возражения одной из стран может оказаться достаточно, чтобы сорвать крупную сделку компаний, имеющих происхождение из других стран.

Источник изображения: NVIDIA

«В стремительно развивающихся секторах промышленности типа полупроводников для искусственного интеллекта, озабоченность по поводу негативного влияния слияний и поглощений на рыночную конкуренцию достаточно высока, что делает роль FTC более важной», — заявил южнокорейский чиновник. Как он добавил, сейчас рынок полупроводниковых компонентов для сегмента ИИ сталкивается как с возможностями типа роста объёмов реализации продукции, так и с угрозами типа перестройки цепочек поставок в связи с усиливающимся противостоянием США и КНР. Многие компании в такой ситуации стараются занять доминирующее положение на рынке, в том числе и за счёт поглощений конкурентов.

Южнокорейский антимонопольный орган тщательно следит за тем, чтобы подобные сделки не приводили к повышению цен для потребителей в результате снижения конкуренции. Сейчас FTC в Южной Корее рассматривает условия сделки между двумя разработчиками ПО для разработки интегральных микросхем, Synopsys и Ansys. Кроме того, экспертизу антимонопольщиков должна пройти и сделка AMD по поглощению производителя серверного оборудования ZT Systems. Аналогичным образом будет пристально анализироваться любая сделка в сфере компонентов для систем ИИ, которая способна повлиять на рынок Южной Кореи. Согласовывать такие сделки с регуляторами в Южной Корее должны даже компании со штаб-квартирами в других странах, поскольку их объединение может влиять на рыночные условия на внутреннем рынке страны.

#искусственный интеллект #южная корея #антимонопольное регулирование
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