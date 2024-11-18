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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
SilverStone выпускает бежевый ретро-корпус для ПК, вдохновлённый классической серией NEC PC-9800
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Компания SilverStone, специализирующаяся на корпусах, системах охлаждения и блоках питания, анонсировала выход корпуса FLP01 в первом квартале 2025 года. Изначально представленный как первоапрельская шутка, бежевый корпус, стилизованный под ретро-компьютеры, неожиданно обрел реальное воплощение.

Дизайн FLP01 вдохновлен японской серией NEC PC-9800 и вызывает ностальгию у давних пользователей ПК. Корпус может служить подставкой для монитора, а на передней панели расположены имитации 5,25-дюймовых дисководов. За ними скрываются оптический привод и современные порты: USB-A, USB-C и аудиоразъем. Кнопка питания и индикаторы активности находятся слева.

На выставке Japan Expo SilverStone продемонстрировала возможности FLP01, оснастив его современной начинкой: материнской платой ATX, блоком питания, системой водяного охлаждения, процессором Intel Core Ultra 7 265K и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 300 мм и кулеры высотой до 138 мм. Охлаждение обеспечивают три вентилятора.

Габариты корпуса — 440 х 362 х 170 мм. Финальная версия претерпит небольшие косметические изменения, чтобы еще больше приблизиться к дизайну NEC PC-9800. Цена в Японии составит около 130 долларов. Пока неизвестно, появится ли FLP01 на рынках других стран.

#silverstone #корпуса #flp01
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