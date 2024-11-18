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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Таможенные реформы Трампа не особо угрожают бизнесу NVIDIA
Слишком велик спрос на ускорители вычислений по всему миру.

Степень влияния китайского рынка на совокупную выручку NVIDIA станет известна уже к четвергу, а пока колумнистам Bloomberg News приходится оперировать данными трёхмесячной давности. Тогда сообщалось, что в Китае компания получает только 12% всей выручки против 25% в 2021 году. Скорее всего, в минувшем квартале доля китайского рынка в общей выручке NVIDIA сократилась ещё сильнее.

Источник изображения: NVIDIA

Дело даже не в возможности сокращения выручки NVIDIA на китайском рынке. Общая выручка компании растёт внушительными темпами, и на этом фоне Китай начинает теряться. По мнению представителей Bloomberg, таможенные реформы Трампа вряд ли серьёзно повлияют на бизнес NVIDIA в целом, даже если американским клиентам компании придётся больше платить за оборудование китайского производства. Повышение тарифов во время первого президентского срока Трампа в 2018 году повлекло снижение курса акций NVIDIA на 31%, но сейчас финансовые показатели деятельности компании надёжно защищает бум систем искусственного интеллекта.

#nvidia #сша #китай #финансы #дональд трамп #таможенные пошлины
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