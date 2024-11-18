Слишком велик спрос на ускорители вычислений по всему миру.

Степень влияния китайского рынка на совокупную выручку NVIDIA станет известна уже к четвергу, а пока колумнистам Bloomberg News приходится оперировать данными трёхмесячной давности. Тогда сообщалось, что в Китае компания получает только 12% всей выручки против 25% в 2021 году. Скорее всего, в минувшем квартале доля китайского рынка в общей выручке NVIDIA сократилась ещё сильнее.

Источник изображения: NVIDIA

Дело даже не в возможности сокращения выручки NVIDIA на китайском рынке. Общая выручка компании растёт внушительными темпами, и на этом фоне Китай начинает теряться. По мнению представителей Bloomberg, таможенные реформы Трампа вряд ли серьёзно повлияют на бизнес NVIDIA в целом, даже если американским клиентам компании придётся больше платить за оборудование китайского производства. Повышение тарифов во время первого президентского срока Трампа в 2018 году повлекло снижение курса акций NVIDIA на 31%, но сейчас финансовые показатели деятельности компании надёжно защищает бум систем искусственного интеллекта.