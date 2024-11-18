И увеличит количество одновременно финансируемых строек до десяти предприятий.

Тайваньская компания TSMC пока не заявила, сколько средств собирается потратить в следующем году на строительство новых предприятий и освоение новых технологий, но опрошенные Economic Daily News источники ожидают, что эта сумма будет варьироваться от $34 до $38 млрд. Предыдущим рекордом с этой точки зрения был 2022 год, поскольку тогда капитальные затраты TSMC выросли до $36,29 млрд.

Источник изображения: TSMC

До прошлого года включительно TSMC обычно финансировала строительство не более пяти предприятий в год, в текущем году их количество вырастет до семи, а в следующем достигнет десяти. При этом семь из них всё равно будут расположены на Тайване, включая четыре по выпуску 2-нм продукции и три, связанных с упаковкой чипов. В Японии TSMC в следующем квартале начнёт строить своё второе предприятие. Будет запущен немецкий проект в Дрездене, а в американской Аризоне TSMC продолжит двигаться к цели построить три современных предприятия к концу десятилетия.