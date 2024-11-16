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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Gigabyte представила профессиональную видеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP с увеличенным до 48 Гбайт объёмом памяти GDDR6
Для ресурсоёмких задач искусственного интеллекта, разумеется.

Компания Gigabyte, опережая официальный анонс AMD, представила обновлённую версию профессиональной видеокарты Radeon PRO W7800 AI TOP, отличающуюся от ранее выпущенной 32-гигабайтной модели увеличенным до 48 ГБ объёмом видеопамяти GDDR6. Это открывает новые горизонты для ресурсоёмких задач искусственного интеллекта.

В отличие от выпущенной ранее 32-гигабайтной модели, Radeon PRO W7800 AI TOP с 48 ГБ памяти использует 384-битную шину, обеспечивая пропускную способность в 864 ГБ/с — аналогично старшей модели PRO W7900. При этом скорость памяти осталась неизменной. Графический процессор Navi 31 с 4480 потоковыми процессорами сохраняет свои позиции, делая карту оптимальным выбором для рабочих станций, ориентированных на ИИ-вычисления.

Gigabyte позиционирует серию AI TOP для использования в кластерных системах. Этому способствует двухслотовый дизайн с системой охлаждения турбинного типа. Установка до четырёх таких карт в одной системе позволяет нарастить общий объём видеопамяти до 192 ГБ, что критически важно для тренировки крупных нейронных сетей.

Расширение памяти повлекло за собой увеличение энергопотребления до 281 Вт, что на 21 Вт больше, чем у 32-гигабайтной версии, но на 14 Вт меньше, чем у PRO W7900. Габариты карты остались прежними — 29 см в длину, двухслотовое исполнение и два 8-контактных разъёма питания. Как и предшественники, Radeon PRO W7800 AI TOP поддерживает интерфейс DisplayPort 2.1 (полная спецификация) и оснащён одним разъёмом Mini-DisplayPort 2.1. Порт HDMI отсутствует.

Официальный анонс от AMD ожидается в ближайшее время. Удвоение памяти в Radeon PRO W7800 открывает новую эру в использовании профессиональных видеокарт для задач искусственного интеллекта, делая их мощным инструментом для решения самых сложных вычислительных задач.

#amd #видеокарты #radeon pro w7800 ai top
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