На этот раз для физической замены одного из узлов.

Официальные поставки электрических пикапов Cybertruck осуществляются около года, но компания Tesla, как отмечает CNBC, объявила уже о шестом отзыве машин этой модели для устранения дефектов. На этот раз программным обновлением ничего не исправить, поскольку в замене нуждаются бракованные инверторы привода. Уведомление об очередной отзывной кампании распространило в США ведомство NHTSA, отвечающее за безопасность дорожного движения.

Источник изображения: Electrek

Машины с дефектными инверторами в силовой установке способны резко терять тягу, что потенциально представляет опасность для участников движения. Интересно, что относительно молодая по меркам Tesla модель смогла по итогам третьего квартала стать третьей по популярности чисто электрической машиной на рынке США, уступив лишь «соплеменникам» в лице Model Y и Model 3.

Одновременно Electrek отмечает, что очереди на покупку Cybertruck в США исчезли, и машину можно не только получить с недельным ожиданием после заказа, но и уже выбрать из готовых на складе производителя. Правда, выбор модификаций по-прежнему невелик. Помимо самой дорогой версии Foundation Series с обязательным набором опций на $20 000, покупателям предлагается выбор между базовыми пикапами с двумя или тремя тяговыми электродвигателями соответственно. По всей видимости, самые доступные пикапы с приводом на одну ось начнут выпускаться лишь в следующем году.