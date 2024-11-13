По крайней мере, они дешевле и могут производиться уже сейчас.

Со слов основателя и главы китайской компании CATL Робина Цзэна (Robin Zeng), которые прозвучали в интервью агентству Reuters, разработчики тяговых батарей делают слишком большие ставки на твердотельные аккумуляторы. Сама CATL от этого направления тоже не открещивается, собираясь к 2027 году наладить их мелкосерийный выпуск, но более перспективным решением считает натрийионные аккумуляторы.

Источник изображения: CATL

Натрий является более распространённым и дешёвым элементом, чем те, что будут использоваться для твердотельных аккумуляторов, при этом он снижает опасность возгорания тяговых батарей. CATL уже сейчас готова комбинировать в своих батареях традиционные LFP-ячейки с натрийионными. Со временем она собирается при помощи последних заменить до половины своего ассортимента продукции. Сейчас компания занимает примерно 37% мирового рынка тяговых аккумуляторов для транспорта.