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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL считает, что натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных
По крайней мере, они дешевле и могут производиться уже сейчас.

Со слов основателя и главы китайской компании CATL Робина Цзэна (Robin Zeng), которые прозвучали в интервью агентству Reuters, разработчики тяговых батарей делают слишком большие ставки на твердотельные аккумуляторы. Сама CATL от этого направления тоже не открещивается, собираясь к 2027 году наладить их мелкосерийный выпуск, но более перспективным решением считает натрийионные аккумуляторы.

Источник изображения: CATL

Натрий является более распространённым и дешёвым элементом, чем те, что будут использоваться для твердотельных аккумуляторов, при этом он снижает опасность возгорания тяговых батарей. CATL уже сейчас готова комбинировать в своих батареях традиционные LFP-ячейки с натрийионными. Со временем она собирается при помощи последних заменить до половины своего ассортимента продукции. Сейчас компания занимает примерно 37% мирового рынка тяговых аккумуляторов для транспорта.

#электромобили #тяговые аккумуляторы #catl #твердотельные аккумуляторы #натрий-ионные аккумуляторы
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CATL готова к покорению европейского рынка за счёт локализации производства батарей
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eai
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Натриевые уже серийно выпускают, это да. Но перспективнее другие: различные варианты литий-металлических, вот там реально до 1000 ватт на кг и выше - емкость доходит. То есть 100 квт батарея будет вес...
CATL считает, что натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных
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