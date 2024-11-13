Да и для обычных клиентов останется 5G.

По информации Bloomberg, на этой неделе основатели SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) и NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) встретились на организованном последней из компаний мероприятии, чтобы рассказать о перспективах сотрудничества. Не обошлось в их беседе и без подколов в адрес главы SoftBank, который решил в начале 2019 года продать почти 5% акций NVIDIA. По нынешнему курсу подобные активы стоили бы около $178 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

Со слов руководителей обеих компаний стало известно, что SoftBank в числе первых получит необходимые для строительства самого мощного в Японии суперкомпьютера в сегменте искусственного интеллекта ускорители вычислений NVIDIA DGX B200 с архитектурой Blackwell. Позже они будут дополнены ускорителями семейства Grace Blackwell, которые будут сочетать GPU разработки NVIDIA с её же Arm-совместимыми процессорами.

Наконец, технологии и компоненты NVIDIA будут использованы дочерним оператором связи SoftBank для развёртывания в Японии так называемой AI-RAN — беспроводной сети нового поколения, которая обеспечит скоростной связью 5G не только обладателей смартфонов и планшетов, но и огромное количество роботизированных устройств, включая беспилотные такси. Испытания пилотной сети такого класса уже начались, со временем SoftBank надеется охватить ею всю Японию.