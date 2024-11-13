Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA поможет SoftBank запустить в Японии передовую сеть для управления роботами и беспилотными такси
Да и для обычных клиентов останется 5G.

По информации Bloomberg, на этой неделе основатели SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) и NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) встретились на организованном последней из компаний мероприятии, чтобы рассказать о перспективах сотрудничества. Не обошлось в их беседе и без подколов в адрес главы SoftBank, который решил в начале 2019 года продать почти 5% акций NVIDIA. По нынешнему курсу подобные активы стоили бы около $178 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

Со слов руководителей обеих компаний стало известно, что SoftBank в числе первых получит необходимые для строительства самого мощного в Японии суперкомпьютера в сегменте искусственного интеллекта ускорители вычислений NVIDIA DGX B200 с архитектурой Blackwell. Позже они будут дополнены ускорителями семейства Grace Blackwell, которые будут сочетать GPU разработки NVIDIA с её же Arm-совместимыми процессорами.

Наконец, технологии и компоненты NVIDIA будут использованы дочерним оператором связи SoftBank для развёртывания в Японии так называемой AI-RAN — беспроводной сети нового поколения, которая обеспечит скоростной связью 5G не только обладателей смартфонов и планшетов, но и огромное количество роботизированных устройств, включая беспилотные такси. Испытания пилотной сети такого класса уже начались, со временем SoftBank надеется охватить ею всю Японию.

#nvidia #5g #сети и телекоммуникация #softbank
+
Написать комментарий (0)
Основатель TSMC в 2013 году собирался предложить основателю NVIDIA должность главы своей компании
Samsung утверждает, что прошла важный этап сертификации HBM3E для нужд NVIDIA
NVIDIA второй раз удалось обойти Apple по величине капитализации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
32
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
10
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
29
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+

Сейчас обсуждают

Eppius
11:32
Это пугало огородное ничего уже не решает.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал условие для отправки войск на территорию Украины
Evgeny Chezarin
11:29
Написать свой конфиг? Прислуживать тебе? По делу, ты только что подтвердил свое пребывание на дегенаративном уровне восприятия, не только предмета дискуссии, но и внутреннем.
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
Eppius
11:27
Правила нашего мира должным образом не понимает никто. А ИИ вообще ничего не понимает
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
Святослав Глущенко
11:22
чет вообще нет уверенности, что она будет нормально интегрироваться со всем. непонаслышке вообще говорю, так как сам не так давно с сяоми перешел на видеонаблюдение от триколора, уверен теперь, что с ...
Apple планирует выпустить камеру для умного дома в 2026 году
linux4ever
11:22
Твинкам не подаю.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
si-cat
11:22
"Мы" 🤣🤣🤣Сходи - помоги. С дивана-то оно куда как проще мычать 🤣
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
Александр
11:21
Проснись, зелю уже выпустили из бункера, поняв что он как неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен.
Военкор Коц: Пока нет никаких предпосылок добровольного ухода ВСУ из Курской области
Вася Кукушкин
11:20
Согласен это помойка.
NVIDIA представила первые тесты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
si-cat
11:20
Это не выгодно ни одному производителю - иначе его продукция никогда не дойдёт до серийного производства :)) Демонстрационные выступления всегда тщательно ставятся - чтобы косяки не вылезали...
В США показали комплекс активной защиты Bullfrog, способный обезвредить любой беспилотник
Zeb_Joker
11:19
Кто знает, лучи там в итоге будут в этой игре? Для пресета EPIC нужна 4080 или 7900 XTX... это с лучами или без?
NVIDIA представила первые тесты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем