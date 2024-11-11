В (ирландское) рагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!

В эти выходные стало известно, что Министерство торговли США вынудило тайваньскую компанию TSMC с понедельника прекратить поставки 7-нм и более современных чипов для ускорителей вычислений для нужд китайских клиентов. Как поясняет Reuters, китайские фондовые индексы отреагировали на эту новость ростом на 5–6 %, одновременно на 4% выросли в цене акции китайской компании SMIC, являющейся крупнейшим контрактным производителем чипов в стране.

Источник изображения: SMIC

Инвесторы, как поясняют аналитики, разглядели неизбежность активизации импортозамещения в китайской полупроводниковой отрасли. Соответственно, китайские производители чипов, материалов и оборудования для их выпуска будут получать больше финансовых ресурсов, и это пойдёт на пользу их акционерам. По крайней мере, крупные игроки рынка в такой ситуации могут рассчитывать на серьёзную финансовую поддержку со стороны государства и связанных с ним крупных компаний.