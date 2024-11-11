Некоторым изданиям, специализирующимся на продукции Apple, удалось между строк очередной публикации Марка Гурмана (Mark Gurman) на страницах Bloomberg обнаружить упоминание о сроках предполагаемого анонса гарнитуры дополненной реальности Vision Pro второго поколения. По их мнению, Apple представит новинку либо осенью 2025, либо весной 2026 года.
Внутри гарнитуры разместится актуальный по тем временам процессор M5, поэтому упрекнуть её в техническом отставании от линейки компьютеров Apple будет нельзя. С точки зрения дизайна Vision Pro во втором поколении вряд ли сильно изменится, ибо Apple сосредоточится на улучшении характеристик и повышении быстродействия устройства. А ещё этому дорогому и не самому популярному пока гаджету не помешало бы расширение ассортимента специализированных приложений, но за грядущие год или полтора Apple и её партнёры постараются устранить данное упущение.