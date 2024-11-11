И не будет внешне особо отличаться от предшественницы.

Некоторым изданиям, специализирующимся на продукции Apple, удалось между строк очередной публикации Марка Гурмана (Mark Gurman) на страницах Bloomberg обнаружить упоминание о сроках предполагаемого анонса гарнитуры дополненной реальности Vision Pro второго поколения. По их мнению, Apple представит новинку либо осенью 2025, либо весной 2026 года.

Источник изображения: Apple

Внутри гарнитуры разместится актуальный по тем временам процессор M5, поэтому упрекнуть её в техническом отставании от линейки компьютеров Apple будет нельзя. С точки зрения дизайна Vision Pro во втором поколении вряд ли сильно изменится, ибо Apple сосредоточится на улучшении характеристик и повышении быстродействия устройства. А ещё этому дорогому и не самому популярному пока гаджету не помешало бы расширение ассортимента специализированных приложений, но за грядущие год или полтора Apple и её партнёры постараются устранить данное упущение.