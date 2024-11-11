Поскольку готовить свои за пределами страны будет сложнее.

Опрошенные South China Morning Post китайские эксперты полагают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) представителям китайской полупроводниковой отрасли ничего хорошего ожидать не приходится, а потому имеет смысл предусмотреть планы развития на случай ухудшения ситуации во взаимоотношениях в США.

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Во-первых, если появится такая возможность, китайским компаниями нужно формировать альянсы и расширять сотрудничество с зарубежными участниками рынка. Правда, как это удастся сделать при угрозе усиления санкций со стороны США и их союзников, остаётся загадкой. Во-вторых, если Трамп запретит выходцам из Китая получать определённые виды знаний в США и работать там с целью прохождения стажировки, китайской стороне придётся активнее привлекать готовые зарубежные кадры. К слову, США уже препятствуют подобному обмену, поскольку гражданам страны запрещено работать на попавшие под санкции китайские компании.