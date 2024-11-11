Второй раз за десять лет.

Принадлежавшая до 2014 года японской корпорации Sony марка ноутбуков Vaio в последующие годы использовалась инвестиционной группой Japan Industrial Partners, но если верить опубликованной Nikkei Asian Review информации, торговая сеть Nojima намеревается прибрать её к рукам по итогам сделки на сумму около $70 млн. По крайней мере, за эти деньги Nojima должна получить более 90% бизнеса Vaio.

Источник изображения: Sony

За счёт этого приобретения Nojima рассчитывает укрепить свои позиции в сегменте ПК, следуя проверенным на смартфонах путём. Вполне вероятно, нынешние владельцы бизнеса Vaio не питают особого интереса к рынку персональных компьютеров, и десятилетний опыт работы на нём их на продолжение эксперимента не вдохновляет. Вырученные от сделки средства инвесторы смогут направить на другие нужды.