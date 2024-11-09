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Новости Hardware Алексей Сычёв
Получить Tesla Cybertruck в пользование уже можно за $999 в месяц
По крайней мере, через фирменную схему лизинга в США.

Скорее всего, Tesla пока ещё далека от выпуска 125 000 электрических пикапов Cybertruck в год, но появляется всё больше признаков, указывающих на насыщение рынка имеющимися в наличии не самыми дешёвыми модификациями этой необычной во многом машины. Сперва компания начала предлагать пикапы практически без ожидания новым клиентам, потом отказалась от обязательного набора опций на $20 000, а также начала поставлять их в соседнюю Канаду. Теперь же, как отмечает Electrek, производитель начал предлагать Tesla Cybertruck в лизинг на территории США.

Источник изображения: Tesla

На выбор покупателям предлагаются всё те же две модификации пикапа, с двумя или тремя тяговыми электродвигателями. Лизинг подразумевает ежемесячные платежи, растягиваемые на 24 или 36 месяцев. При этом можно либо выплатить $7500 сразу и сократить последующие регулярные платежи, либо довольствоваться нулевым первым взносом, но платить больше каждый месяц. Самая доступная схема подразумевает лизинг сроком на 36 месяцев с первоначальной выплатой $7500 и ежемесячными платежами в сумме $999 за двухмоторную машину. К слову, лизинг позволяет втиснуть стоимость пикапа в рамки программы государственного субсидирования, поэтому некоторым категориям граждан США подобная схема ещё более выгодна, чем покупка за денежные средства с выплатой 100% стоимости в день сделки.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck
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