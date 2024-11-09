На ней будут одновременно присутствовать Байден и Трамп.

Пока аналитики всех мастей обсуждают возможное будущее проектов TSMC по строительству трёх предприятий для выпуска чипов на территории штата Аризона в свете предстоящего прихода к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump), сама тайваньская компания готовится провести церемонию открытия своего первого предприятия в этом регионе. Как отмечает DigiTimes, данное торжественное мероприятие намечено на декабрь текущего года.

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Закладка фундамента этого предприятия с подписанием соответствующих соглашений имела место два года назад в декабре 2022 года, поэтому открыть предприятие с символической точки зрения важно в следующем месяце. Тем более, что на нём может быть обозначена некоторая преемственность политики американских властей в сфере развития национальной полупроводниковой промышленности, пусть и с привлечением лидирующего производителя чипов с Тайваня. Как ожидается, на церемонии будут присутствовать не только руководители TSMC и действующий президент США Джозеф Байден (Joseph Biden), но и избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump).