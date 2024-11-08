И уже мог бы заработать до 15%, если бы продал их сейчас.

Даже альтернативный исход выборов президента США, как считают некоторые аналитики, вызвал бы подъём фондового рынка, поскольку инвесторы преодолели бы некоторый рубеж неопределённости. В таких условиях, как отмечает Barron’s, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsnger) счёл разумным 4 ноября текущего года купить 11 450 акций компании на общую сумму $251 200. По сути, он увеличили принадлежащий себе пакет акций Intel примерно на 10%. Впрочем, через связанные с ним трасты Гелсингер владеет ещё 540 840 акциями Intel.

Источник изображения: Intel

После выборов курс акций Intel вырос примерно на 15%, что позволяет охарактеризовать сделку как выгодную. Впрочем, глава компании мог купить её акции и просто хотя бы по той причине, что они теряют в цене с начала текущего года около 48% и становятся привлекательной целью для покупки, если инвестор уверен в их последующем росте. Похоже, глава Intel всё же уверен в светлом будущем компании, если он решается на такие покупки.