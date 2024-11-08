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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На рынке центральных процессоров AMD занимает почти четверть
А в денежных показателях на серверном — более трети.

На страницах сайта PCWorld появилась редко попадающая в открытый доступ статистика Mercury Research по рынку центральных процессоров, причём сразу как в натуральном выражении, так и в денежном. Компания AMD, которая эту статистику и предоставила западным журналистам, в настольном сегменте по итогам третьего квартала занимала 28,7% процессорного рынка в натуральном измерении, а в денежном выражении её доля достигала 27,3%. Примечательно, что за год эти показатели выросли на 9,6 и 7,7 процентных пункта соответственно. Это самый сильный прогресс для компании среди всех сегментов рынка, в которых она присутствует.

Источник изображения: PCWorld, Mercury Research

Серверный сегмент характеризуется тем, что в натуральном выражении AMD занимает в нём только 24,2%, а вот в денежном увеличила свою долю до рекордных 33,9%. То есть, деньги от продажи каждого третьего серверного процессора поступают к AMD. В мобильном сегменте её позиции более слабы: 22,3% в штуках и 19,2% в деньгах. Если рассматривать клиентские процессоры сообща, то доля AMD не превышает 23,9% в штуках и 21,7% в деньгах. Наконец, весь рынок процессоров, который при этом исключает заказные решения для тех же игровых приставок или чипы для Интернета вещей, компании покорился на 24% в натуральном выражении и 26,5% в денежном.

#amd #аналитика #процессоры #mercury research
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На рынке центральных процессоров AMD занимает почти четверть
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