Видимо, экспертам виднее, чем самому Дональду Трампу.

Опрошенные CNBC отраслевые аналитики считают, что существенной угрозы для реализации «Закона о чипах» в США от прихода к власти президента Дональда Трампа (Donald Trump) исходить не будет. Предоставление субсидий компаниям, желающим построить на территории США предприятия по производству чипов, продолжится и при Трампе, хотя некоторые условия могут быть изменены.

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Трамп публично выступал с осуждением этого закона и считал предусмотренные им бюджетные расходы слишком большими. Тем не менее, бывший и будущий президент США в одном лице исторически поддерживал усилия по возвращению на территорию производственных мощностей, и даже азиатские TSMC и Samsung в данной ситуации могут не особо переживать за свою возможность получить субсидии от американских властей.

Этой осенью Дональд Трамп заявил, что реализация «Закона о чипах» в его нынешнем виде предусматривает лишь обогащение и без того зажиточных производителей, и по его мнению, более эффективным шагом было бы повышение импортных пошлин на чипы, которое якобы подтолкнуло бы производителей заняться локализацией их выпуска без каких-либо затрат со стороны американского правительства. Правительство Трампа может внести изменения в принципы распределения субсидий, но отказаться от их основной части вряд ли пожелает, как считают опрошенные CNBC эксперты. В целом же Трамп сосредоточится на повышении таможенных пошлин в качестве любимого метода регулирования международной торговли, особенно на китайском направлении.