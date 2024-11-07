Но тот отказался.

Как сообщает издание Economic Daily News, во второй части своих мемуаров основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) описывает эпизод с выбором будущего генерального директора компании в 2013 году. Как сообщается в автобиографии Чана, в тот момент он серьёзно рассматривать основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) в качестве своего преемника на посту главы TSMC. У них даже состоялся разговор на эту тему, но основатель NVIDIA предпочёл остаться во главе своей компании.

Источник изображения: TrendForce

В реальности с тех пор до недавнего времени компанией TSMC руководили Си-Си Вэй (C.C. Wei) и Марк Лю (Mark Liu), но после ухода последнего в отставку посты председателя совета директоров и генерального директора TSMC совмещает первый из них. Если же вернуться к истории взаимоотношений основателей TSMC и NVIDIA, то она насчитывает более 20 лет. Глава тогда ещё молодой компании NVIDIA пытался выйти на руководство TSMC с целью заключения контракта на производство разрабатываемых ею чипов, но Моррис Чан сам позвонил Хуану и предложил услуги тайваньской компании. После этого они поддерживали приятельские отношения и демонстрировали схожие точки зрения по многим вопросам.