По информации Reuters, неопределённость ситуации с технологическими возможностями ведущего китайского контрактного производителя чипов SMIC продолжает нервировать определённых американских чиновников, и член Палаты представителей США и Республиканской партии Майкл Маккол (Michael McCaul), который возглавляет парламентский Комитет по международным отношениям, предложил усилить контроль над деятельностью этого китайского производителя.
Конгрессмен предложил направить представителей Министерства торговли США на китайские предприятия SMIC, чтобы те лично изучили обстановку. Напомним, что SMIC подозревается в производстве чипов для Huawei, использующих достаточно современные техпроцессы, доступ к которым для обеих китайских компаний закрыт. По мнению парламентария, прочие ведомства США слабо реагируют на сообщения о причастности SMIC к подобного рода деятельности. Если SMIC не согласится принять американских инспекторов, то США должны приостановить действие всех выданных этой компании экспортных лицензий. Китайские чиновники в ответ на публикацию письма Маккола по традиции обвинили США в злоупотреблении вопросами национальной безопасности с целью решения исключительно экономических проблем.