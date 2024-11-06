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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американский конгрессмен предлагает направить на предприятия китайской SMIC инспекторов
А если откажутся, то прекратить действие всех лицензий.

По информации Reuters, неопределённость ситуации с технологическими возможностями ведущего китайского контрактного производителя чипов SMIC продолжает нервировать определённых американских чиновников, и член Палаты представителей США и Республиканской партии Майкл Маккол (Michael McCaul), который возглавляет парламентский Комитет по международным отношениям, предложил усилить контроль над деятельностью этого китайского производителя.

Источник изображения: SMIC

Конгрессмен предложил направить представителей Министерства торговли США на китайские предприятия SMIC, чтобы те лично изучили обстановку. Напомним, что SMIC подозревается в производстве чипов для Huawei, использующих достаточно современные техпроцессы, доступ к которым для обеих китайских компаний закрыт. По мнению парламентария, прочие ведомства США слабо реагируют на сообщения о причастности SMIC к подобного рода деятельности. Если SMIC не согласится принять американских инспекторов, то США должны приостановить действие всех выданных этой компании экспортных лицензий. Китайские чиновники в ответ на публикацию письма Маккола по традиции обвинили США в злоупотреблении вопросами национальной безопасности с целью решения исключительно экономических проблем.

#сша #китай #полупроводники #санкции #smic
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