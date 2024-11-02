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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индонезии вслед за iPhone 16 запретили импорт и смартфонов Google Pixel
Из-за несоблюдения требований к локализации.

Смартфоны Apple оказались не единственным видом импортируемой в Индонезию электроники, которому власти страны поставили полный заслон по причине несоответствия требованиям к локализации. На пресс-брифинге представители правительства заявили, что отныне в Индонезию запрещён ввоз смартфонов семейства Google Pixel.

Источник изображения: Google

Поставлять их для реализации внутри страны запрещено законом, но официальная статистика гласит, что с начала года в Индонезию в багаже пассажиров международных рейсов и членов экипажа попали около 22 000 смартфонов этой серии. Владельцы могут пользоваться ими без ограничений, но продавать в новом состоянии не имеют права. Представитель Министерства промышленности Индонезии отметил на брифинге, что Apple вслед за введением запрета на импорт iPhone 16 в эту страну направила письмо с запросом на проведение переговоров с главой ведомства, но пока время такой встречи не определено.

Власти Индонезии настроены решительным образом на борьбу с «серым импортом» запрещённых к ввозу в страну смартфонов. Онлайн-магазины, уличённые в подобной незаконной торговле, могут столкнуться с юридическими проблемами, а покупателям устройств грозит блокировка по IMEI в сетях местных операторов связи. Купленные за пределами Индонезии смартфоны для личного пользования провозить в страну можно, но с обязательной декларацией и уплатой серьёзной пошлины.

Степень локализации мобильных устройств, которая требуется от импортёров властями Индонезии, варьируется в зависимости от занимаемой доли рынка, и в максимальном варианте достигает 40 %. Именно собирать смартфоны на территории Индонезии для соответствия этим правилам не всегда требуется, иногда достаточно заниматься разработкой штатного программного обеспечения или просто инвестировать в инновационную деятельность на территории страны. Последний путь как раз и выбрала Apple, а вот Samsung и Xiaomi организовали сборку своих смартфонов в Индонезии. Что характерно, Google и Apple в пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов на территорию страны по итогам прошлого года не попали. На 270 млн населения в Индонезии приходятся более 350 млн зарегистрированных активных смартфонов.

#смартфоны #google #google pixel #импорт #индонезия #локализация
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