Впрочем, остальные производители чипов находятся ровно в таком же положении.

Руководству Intel на этой неделе пришлось много комментировать положение дел в компании и её будущие планы, ресурс Barron’s на этом фоне получил возможность взять интервью у генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) по телефону. Руководитель компании подчеркнул, что видит большую заинтересованность клиентов в ускорителях вычислений Gaudi, но в текущем году он не сможет вылиться в запланированные $500 млн выручки с их продаж.

Источник изображения: Intel

Кроме того, как признался Гелсингер, его беспокоит затянувшаяся процедура выделения субсидий по «Закону о чипах». Предварительно было решено, что компании могут достаться $8,5 млрд безвозвратных субсидий и $11 млрд льготных кредитов, это сделает её крупнейшим получателем государственной поддержки в США по данной программе. Однако, пока никаких денег компания ещё не получила, если не считать относящихся к оборонной инициативе $3 млрд, которые в эту сумму не входят. Прежде чем соискатели получают деньги по «Закону о чипах», Министерство торговли США проводит тщательный аудит и требует от них гарантий в части выполнения требований к участникам программы.