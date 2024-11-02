Она поставила чипов на сумму $17,1 млн в условиях санкций.

Агентство Reuters сообщило, что американская компания GlobalFoundries сам призналась в непреднамеренном нарушении санкций США в отношении одной из связанных со SMIC китайских компаний. Обе находятся в «чёрном списке» США с 2020 года, но уже после введения экспортных ограничений в адрес SJ Semiconductor американская GlobalFoundries успела осуществить поставку 74 партий полупроводниковой продукции на общую сумму $17,1 млн.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как поясняют представители GlobalFoundries, ошибка в оформлении документов не позволила компании своевременно определить, что для поставок продукции в адрес SJ Semiconductor американский контрактный производитель чипов должен получать специальные экспортные лицензии, вероятность отказа по заявкам при этом была очень велика из-за нахождения китайского контрагента под санкциями США. Регуляторы теперь постановили, что GlobalFoundries не только должна прекратить поставки продукции для SJ Semiconductor, но и выплатить штраф на сумму $500 000.