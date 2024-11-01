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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple увеличила выручку на 6%, спрос на iPhone 16 её удовлетворяет
Китай также не особо подвёл компанию.

Когда Apple в сентябре этого года запустила продажи смартфонов семейства iPhone 16 на основных привычных для себя рынках сбыта, до конца третьего квартала оставалось не так много времени, чтобы статистика их продаж могла существенно повлиять на результаты всего отчётного периода. Тем не менее, как отмечает CNBC, по итогам четвёртого фискального квартала Apple выручка компании увеличилась на 6%, как и выручка от реализации iPhone, а новое семейство смартфонов с индексом 16 смогло показать воодушевляющие руководство компании результаты.

Источник изображения: Apple

Итак, совокупная выручка Apple в прошлом квартале выросла на 6% до $94,93 млрд, немного превзойдя ожидания аналитиков. Реализация iPhone принесла компании на 6% больше, чем годом ранее, а именно $46,22 млрд. Это значит, что реализация смартфонов обеспечивает менее половины всей выручки Apple, и с учётом периодического охлаждения спроса на них снижение такой зависимости благоприятно сказывается на бизнесе компании. К слову, выручка в сегменте iPhone оказалась выше ожиданий инвесторов.

Объёмы продаж iPhone в штуках Apple давно не раскрывает, но подчёркивает, что в минувшем квартале выручка была выше, чем у iPhone 15 на сопоставимом этапе жизненного цикла. Строго говоря, даже iPhone 15 в этом году продавались лучше, чем iPhone 14 год назад.

Выручка от реализации Mac увеличилась на пару процентов до $7,7 млрд, планшеты iPad прибавили около 8% до $6,95 млрд, а разного рода устройства слегка просели по выручке на 3% до $9,04 млрд. Услуги прибавили на 12% до $25 млрд. Вообще, по итогам предыдущих 12 месяцев выручка Apple в сегменте услуг достигла $96,2 млрд. Выручка Apple в Китае, за которой тщательно следят аналитики, сократилась незначительно, остановившись на уровне $15,033 млрд.

#смартфоны #apple #аналитика #финансы #iphone
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