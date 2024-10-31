Что было слишком очевидно.

Компания Honor официально подтвердила глобальный запуск серии смартфонов Magic 7. Об этом в X (бывший Twitter) сообщил глава отдела глобального PR Бхавья Сиддаппа. Ранее Honor традиционно выпускала свои флагманские модели Magic по всему миру.

В отличие от серии Magic 6, представленной в январе, запуск Magic 7 был ускорен, чтобы совпасть с выходом Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что глобальный релиз состоится в первом квартале 2025 года, через несколько месяцев после китайской премьеры. Это позволит Honor воспользоваться повышенным спросом в период праздников и эффективно конкурировать на мировом рынке.

Серия Magic 7 включает две модели: Magic 7 и Magic 7 Pro. Pro-версия отличается большим размером и более продвинутой системой камер. Обе модели оснащены тремя задними камерами, включая перископический телефотообъектив, они также поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт. Смартфоны получили AMOLED-дисплеи LTPO с пиковой яркостью 5000 нит.

Устройства работают под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15. Пока неясно, будут ли все функции ИИ, доступные в китайской версии прошивки, работать на глобальном рынке.

На специальном мероприятии для прессы Honor также представила Porsche Design Honor Magic 7 RSR. Глобальный запуск этой версии запланирован на декабрь, но пока не уточняется, относится ли эта дата к Китаю или к мировому рынку.

Выход Honor Magic 7 на мировой рынок может существенно повлиять на расстановку сил в сегменте топовых смартфонов. Мощные характеристики и премиальные функции делают эти устройства серьёзными конкурентами. Версия Porsche Design добавит в линейку элемент роскоши и эксклюзивности, укрепив имидж бренда Honor. На это рассчитывает производительно, но как там выйдет — узнаем чуть позже.