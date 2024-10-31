Официального анонса процессора ещё не случилось, что забавно.

Компания ASRock заявила о полной поддержке нового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D всеми своими материнскими платами на сокете AM5 (серии 600 и 800). Это подтверждает скорый выход 8-ядерного процессора, намеченный на 7 ноября, несмотря на отсутствие официального анонса модели Ryzen X3D со стороны AMD.

В ASRock подчеркнули, что Ryzen 7 9800X3D — «первая ласточка» в серии 9000X3D, развеяв слухи о возможном одновременном запуске 9900X3D и 9950X3D. Компания также заверила, что её платформы AM5 продолжат получать обновления BIOS для поддержки будущих процессоров Ryzen 9000X3D, включая, по слухам, 6-, 12- и 16-ядерные варианты.

Новейшие версии BIOS (3.04) от ASRock уже содержат микрокод AGESA 1.2.0.2A с поддержкой Ryzen 7 9800X3D и режимом X3D Turbo для повышения игровой производительности. Процессор уже фигурирует в списках совместимости ASRock, частично раскрывая свои характеристики. Интересно, что анонс поддержки состоялся до официальной презентации AMD, что подчёркивает готовность производителей к приходу новой архитектуры.