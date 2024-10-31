Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASRock подтвердила полную совместимость своих плат AM5 с неанонсированным Ryzen 7 9800X3D
Официального анонса процессора ещё не случилось, что забавно.

Компания ASRock заявила о полной поддержке нового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D всеми своими материнскими платами на сокете AM5 (серии 600 и 800). Это подтверждает скорый выход 8-ядерного процессора, намеченный на 7 ноября, несмотря на отсутствие официального анонса модели Ryzen X3D со стороны AMD.

В ASRock подчеркнули, что Ryzen 7 9800X3D — «первая ласточка» в серии 9000X3D, развеяв слухи о возможном одновременном запуске 9900X3D и 9950X3D. Компания также заверила, что её платформы AM5 продолжат получать обновления BIOS для поддержки будущих процессоров Ryzen 9000X3D, включая, по слухам, 6-, 12- и 16-ядерные варианты.

Новейшие версии BIOS (3.04) от ASRock уже содержат микрокод AGESA 1.2.0.2A с поддержкой Ryzen 7 9800X3D и режимом X3D Turbo для повышения игровой производительности. Процессор уже фигурирует в списках совместимости ASRock, частично раскрывая свои характеристики. Интересно, что анонс поддержки состоялся до официальной презентации AMD, что подчёркивает готовность производителей к приходу новой архитектуры.

#amd #процессоры #asrock #ryzen 9800x3d
+
Написать комментарий (0)
AMD в следующем месяце готова представить несколько процессоров серии Ryzen 9000 X3D
Вышедшую недавно Red Dead Redemption смогли запустить на Snapdragon 8 Elite с высоким FPS
AMD улучшает FidelityFX SDK, объявив о выходе версии FSR 3.1.2, которая отныне поддерживается Xbox Series X|S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
28
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
10
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
10
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3

Сейчас обсуждают

wild cat
14:47
Правильно-- НИКАКИХ кредитов. Граждане покупают квартиру в без процентную рассрочку, а Государственный ЦБ получает от них 30 лет потихоньку всю сумму, которую ОН выплатил за них застройщику. Ведь Жиль...
Глава ЦБ назвала заблуждением мнение о негативном влиянии роста ключевой ставки на инфляцию
Константин Бородаенко
14:45
В статье забыли добавить, что чем больше оперативки, тем больше энергопотребление идёт, а типа функции ИИ... это тупой маркетинг!
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
wild cat
14:43
А что же тогда у нас в доме Российские лифты, каждую неделю ломаются. А ремонтники стонут --- запчастей нет. Ведь Такие успехи, такие успехи....
Лифтовая отрасль России - 90% оборудования производится на отечественных предприятиях
wild cat
14:41
КАК?!!!!!!! НАШ самый <БЛИЗКИЙ СОЮЗНИК>если верить Вове, и поставляет беспилотники нашему ВРАГУ, ВСУ? Это теперь у Вовы Друзья такие?
Санкции Китая ставят под угрозу поставки Вашингтоном дронов для Украины
roman123
14:38
Возможно, Pentium переименуют во что-то другое. Но процессоры уровня i3 явно должны быть, они ведь обычно рассчитывают на покупателей с разным уровнем доходов, поэтому выпускают недорогие, средние и д...
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
wild cat
14:37
Интересно, из тех 300 000 000 000, что Власти России просрали на Западе, сколько бы хватило что бы создать такое же в России. Даже включая взятки на кражу технологий.
Власти США выделили $825 млн на строительство исследовательского центра, который займётся EUV-литографией в штате Нью-Йорк
Waramagedon
14:29
У меня лично сгорел неразгоняемый и7 2600 при обычной офисной работе.
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
Eppius
14:28
Неужели это единственный способ борьбы с инфляцией? Почему в Белараси например нет такой инфляции и ставки такой тоже нет? Ископаемых для притока валюты в страну у них тоже нет.
Центробанк готовится повысить ставку до 23% для борьбы с инфляцией
Eppius
14:22
Все цели СВО должны быть достигнуты. Это единственный способ завершить конфликт.
Лукашенко заявил, что урегулирование украинского кризиса упирается в Зеленского
Kolinswort
14:20
За 7к чего? Гривен что ли, за рубли то и я взял бы
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем