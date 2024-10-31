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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Срок службы GPU в ускорителях вычислений в редких случаях превышает два года
И почти никогда не превышает трёх лет.

Все игроки рынка облачных услуг и разработчики систем искусственного интеллекта на своих квартальных отчётных мероприятиях в один голос твердят о том, что вынуждены тратить колоссальные суммы на развитие вычислительной инфраструктуры. Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на Tech Fund, один из пожелавших остаться неизвестным разработчиков Alphabet (Google) средний срок службы графического процессора в системе искусственного интеллекта оценивает в год или два, и только в лучшем случае можно рассчитывать на три года.

Источник изображения: Nvidia

Как правило, интенсивными вычислениями GPU в таких системах загружены на 60 или 70 %. С учётом активного тепловыделения и не самых удачных условий охлаждения, кристаллы графических процессоров и печатные платы ускорителей выходят из строя менее чем за три года. Продлить срок их службы можно, снизив вычислительную нагрузку, но этому мешают два фактора. Во-первых, инвесторы заинтересованы в максимально быстрой окупаемости «железа». Во-вторых, аппаратное обеспечение стремительно устаревает, а потому продлевать его жизнь за пределы нормативного срока нецелесообразно в большинстве случаев.

#видеокарты #искусственный интеллект #gpu #alphabet
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