Диагональ 27 дюймов — кому-то это может показаться маловато.

Компания ASUS представила новый 5K-монитор ProArt Display 5K PA27JCV, ориентированный на профессионалов, работающих с цветом. 27-дюймовая IPS-панель с разрешением 5120x2880 обеспечивает плотность пикселей 218 ppi — это в 2,6 раза выше, чем у стандартного Full HD монитора аналогичной диагонали.

ASUS утверждает, что такое разрешение на 77% увеличивает рабочее пространство по сравнению с 4K, хотя на практике для комфортного чтения текста может потребоваться масштабирование Windows до 150%. Монитор заводской калибровки с верификацией Calman поддерживает HDR10 и VESA DisplayHDR 500. Он обеспечивает 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и 95% Adobe RGB с точностью цветопередачи Delta E <2, что соответствует стандартам мониторов высокого класса.

PA27JCV оснащён встроенным KVM-переключателем, упрощающим работу с несколькими устройствами. Подключение осуществляется через USB-C (с DisplayPort Alt Mode), DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Кроме того, USB-C порт поддерживает Power Delivery 96 Вт.

Пока 32-дюймовые мониторы считаются оптимальными для 4K, разрешение 5K на 27-дюймовом экране идеально подходит для таких задач, как фотография, видеомонтаж и веб-дизайн.

Стоимость ASUS PA27JCV составляет $799, что вполне обоснованно, учитывая профессиональную направленность и заводскую калибровку. Сколько он будет стоить у нас — можно только догадываться.

Технические характеристики ASUS ProArt Display 5K PA27JCV:

Дисплей: 27 дюймов (68.47 см), 16:9;

Разрешение: 5120 x 2880 (5K);

Тип матрицы: IPS;

Цветовой охват: 99% DCI-P3, 95% Adobe RGB;

Яркость: 400 кд/м² (типичная), 500 кд/м² (пиковая в HDR);

HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 500;

Время отклика: 5 мс (GtG);

Интерфейсы: USB-C (DisplayPort Alt Mode, 96W PD), DisplayPort 1.4, HDMI 2.1;

KVM-переключатель: есть.

Более крупный размер экрана мог бы стать дополнительным преимуществом, но и 27 дюймов достаточно для комфортной работы с 5K разрешением.