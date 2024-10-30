Для установления рекорда использовался процессор intel Core Ultra 9 285K.

Производитель модулей памяти G.Skill сообщил о достижении нового мирового рекорда частоты оперативной памяти DDR5. Результат был получен в сотрудничестве с командой Asus ROG OC и оверклокером safedisk.

Для установления рекорда использовался процессор Intel Core Ultra 9 285K, материнская плата Asus ROG Z890 APEX и, разумеется, экстремальное охлаждение жидким азотом. Такая конфигурация далека от повседневной практики и применяется исключительно для достижения предельных значений производительности.

Стоит отметить, что процессор Core Ultra 9 285K работал лишь с одним P-ядром и четырьмя E-ядрами. Это непрактично для обычного использования, но позволяет исключить влияние процессора как «узкого места» при тестировании, нацеленном на максимальную частоту памяти.

Safedisk разогнал память G.Skill DDR5 Trident до 6055.9 МГц (12112 MT/s) с таймингами 52-92-92-127-2. Примечательно, что в сообщении не уточняется, использовалась ли память типа CUDIMM.

G.Skill и Asus ROG демонстрируют своё лидерство в разработке высокопроизводительного оборудования для оверклокинга и стремятся поддерживать сообщество энтузиастов, предоставляя им лучшие решения на базе новейших платформ.

Сейчас память DDR5 CUDIMM достигает 9000 MT/s без экзотического охлаждения, а в следующем году планируется выход модулей со скоростью 10000 MT/s. Возможно, нынешний мировой рекорд продержится недолго.