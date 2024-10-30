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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
McLaren готовится породниться с китайским производителем электромобилей NIO
Через капитал арабских инвесторов из Бахрейна и ОАЭ.

Если ранее арабские инвесторы просто интересовались британскими спорткарами, включая коллекционные экземпляры, то в наше время они готовы покупать их производителей целиком. Как сообщает CnEVPost, являющийся крупнейшим акционером китайской NIO инвестиционный фонд CYVN Holdings из Абу-Даби достиг предварительного соглашения о покупке пакета акций британской марки McLaren у Mumtalakat Hoiding Company из Бахрейна, которая с апреля текущего года владеет этим легендарным британским автопроизводителем и одноимённой гоночной командой.

Источник изображения: McLaren

История McLaren ведёт свой отсчёт с 1963 года, но в 2007 году бахрейнская Mumtalakat купила 30% акций этого британского автопроизводителя, а весной текущего года полностью его поглотила. CYVN из Абу-Даби, который претендует на получение контроля над автомобильным бизнесом McLaren, уже владеет примерно 20% акций китайской компании NIO, которая выпускает электромобили. В общей сложности арабские инвесторы вложили в капитал NIO около $3,3 млрд за два подхода. Если автомобильный бизнес McLaren в результате сделки с Mumtalakat перейдёт под контроль CYVN, то NIO наверняка сможет каким-то образом сотрудничать с британским производителем спорткаров, причём ещё не известно, для какой из сторон в этом сотрудничестве будет больше пользы.

#электромобили #китайские производители #nio #mclaren
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