Они должны оказаться непревзойдёнными по быстродействию в играх.

На отчётной конференции генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) заявила о подготовке компании к анонсу целого семейства процессоров Ryzen 9000 X3D, хотя на слуху у всех с недавних пор остаётся только модель Ryzen 7 9800X3D. Была ли эта оговорка формальной, либо AMD готовит небольшой сюрприз в части ассортимента новых процессоров, станет известно уже в ноябре, поскольку именно на этот месяц намечена премьера новинок.

Источник изображения: AMD

Как особо подчеркнула Лиза Су, данные процессоры обеспечат лидирующий уровень быстродействия в играх. Относительно представленных ранее мобильных и настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 5 руководством AMD также было сделано несколько заявлений. Во-первых, их выход на рынок позволил поднять компании выручку в клиентском сегменте на 29% в годовом сравнении по итогам третьего квартала, а последовательно она увеличилась на 26%. Во-вторых, непосредственно в настольном сегменте выручка выросла на двузначное количество процентов.