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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD подтвердила, что видеокарты Radeon с архитектурой RDNA 4 появятся в начале 2025 года
Они заметно увеличат быстродействие в играх.

Из откровений руководства AMD, сделанных на отчётной конференции, следует отдельно упомянуть заявление Лизы Су (Lisa Su) о намерениях компании в начале следующего года представить первые графические процессоры семейства Radeon с архитектурой RDNA 4. Нельзя исключать, что презентация пройдёт в начале января на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Источник изображения: AMD

По её словам, новая архитектура поднимет не только общий уровень быстродействия в играх, но и заметно увеличит производительность работы видеокарт данной марки с трассировкой лучей. По слухам, производительность видеокарт с архитектурой RDNA 4 в этой сфере почти удвоится по сравнению с предшественниками. Во-вторых, новые видеокарты обещают расширить набор функций для работы с искусственным интеллектом. В наши дни это изменение можно считать очень важным, даже если речь не идёт о серверных ускорителях.

#amd #видеокарты #amd radeon #лиза су #rdna 4
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