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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Три года назад Intel упустила возможность заказывать у TSMC передовые чипы со скидкой 40%
Заказывать она их в итоге сейчас может, но по полной цене.

Агентство Reuters заявило, что весной 2021 года компания Intel была близка к достижению договорённости с TSMC о предоставлении услуг по контрактному изготовлению чипов со скидкой до 40%. При этом недавно вступивший в должность генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в тот момент уже был уверен, что Intel справится со всеми задачами самостоятельно.

Источник изображения: Intel

Как сообщается, TSMC подобные амбиции Intel восприняла достаточно болезненно, в результате она смогла договориться с ней о выпуске передовых чипов на общих основаниях без предоставления скидок.

В целом, как отмечает Reuters, Гелсингер продолжает верить в способность Intel вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии по итогам 2025 года. Однако, клиенты не спешат заключать с Intel контракты на выпуск чипов по технологии 18A. По крайней мере, сотрудничество с Broadcom якобы не состоялось из-за низкого уровня выхода годной продукции по сравнению с условиями TSMC. Заманить Apple и Qualcomm компании Intel тоже не удалось. Сегмент ИИ компанией осваивается с переменным успехом, поэтому по итогам текущего года Intel может впервые с 1986 года может столкнуться с убытками в размере $3,68 млрд.

#intel #tsmc #пэт гелсингер
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