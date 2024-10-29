В этом убеждены аналитики Northland Capital.

На этой неделе свой квартальный отчёт опубликует компания AMD, а потому аналитики Northland Capital не удержались от некоторых предвосхищающих его комментариев. По их мнению, AMD продолжит укреплять свои позиции в сегменте серверных центральных процессоров, ускорителей для систем искусственного интеллекта и в потребительском секторе не только в текущем полугодии, но и в следующем году.

Источник изображения: AMD

В среднем, как ожидается, AMD должна отчитаться о квартальной выручке в $6,71 млрд, но представители Northland Capital убеждены, что она окажется выше. За прошедшие три месяца AMD также смогла увеличить свою долю на рынке серверных процессоров в ущерб Intel, а в секторе компонентов для систем искусственного интеллекта она начала теснить NVIDIA. По крайней мере, кратковременная заминка с началом массовых поставок ускорителей вычислений поколения Blackwell дала AMD такой шанс, по мнению представителей Northland Capital.