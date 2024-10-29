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Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрокар Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым на трассе Нюрбургринг среди четырёхдверных машин
Да, это новость о разгоне на сайте Overclockers.ru!

Ещё летом этого года руководство Xiaomi заявило о намерениях выпустить особую версию электромобиля SU7 с дублирующим суффиксом «Ultra», которая могла бы разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды и развивать максимальную скорость более 350 км/ч. Сегодня машина будет представлена официально и начнут приниматься заказы на этот спортивный электрокар с силовой установкой мощностью более 1500 «лошадей». Как отмечает CnEVPost, премьеру Xiaomi решила предвосхитить сообщением о достижении новинкой рекорда на трассе Нюрбургринг в Германии.

Источник изображения: CnEVPost, Xiaomi

По крайней мере, на знаменитой «северной петле» прототип Xiaomi SU7 Ultra оказался быстрее всех прочих четырёхдверных машин с результатом круга 6 минут 46,874 секунды. Он был установлен с первой попытки вчера в районе полудня по местному времени в Германии. Британский гонщик Дэвид Питтард (David Pittard), хорошо знакомый с трассой, находился за рулём во время рекордного заезда. Первый раз Xiaomi пыталась проверить свою SU7 Ultra в Нюрбургринге ещё в первой половине месяца, но заезду помешал дождь. Вторая попытка оказалась более удачной и принесла рекорд.

Наименование «SU7» изначально расшифровывалось как «Speed Ultra 7», поэтому наличие второго суффикса Ultra чем-то роднит китайский спорткар с «дважды автомобильным» заводом в Тольятти, но оставим этот маленький этимологический казус на совести руководства китайского автопроизводителя. Поставки машины начнутся в следующем полугодии, на китайском рынке она будет стоить около 11 млн рублей в пересчёте по курсу.

#xiaomi #электромобили #китайские электромобили #xiaomi su7 ultra
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