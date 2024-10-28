Две китайские компании вообще никогда не сотрудничали.

Минувшие выходные начались с обсуждения имени китайской компании, которая подозревается американскими властями в получении от TSMC передовых чипов, в действительности предназначавшихся находящейся под санкциями США с 2020 года Huawei Technologies. Западные СМИ утверждали, что в роли «контрабандиста» выступала китайская компания Sophgo, имеющая отношение к поставщику оборудования для майнинга Bitmain. Как сообщает сама Sophgo в официальном пресс-релизе на своём сайте, расследование американских регуляторов в отношении происхождения якобы выпущенных TSMC для Huawei в условиях санкций чипов не имеет никакого отношения к Sophgo.

Источник изображения: Sophgo

Эта компания никогда не взаимодействовала с Huawei косвенно или напрямую, как отмечается на сайте Sophgo. При этом она всегда вела бизнес в соответствии с нормами международного и американского права, соблюдая все экспортные ограничения США, и никогда их не нарушала. Подробный отчёт Sophgo, предоставленный TSMC, должен убедить тайваньского партнёра в том, что первая из компаний никогда не помогала Huawei обойти американские санкции.