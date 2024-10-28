Компания Apple не выполнила требования местных властей.

Индонезия является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии с оборотом более $1 трлн, количество активных смартфонов на местном рынке оценивается более чем в 350 млн штук, хотя численность населения достигает только 270 млн человек. У компании Apple при этом возникли сложности с официальным выводом смартфонов линейки iPhone 16 на местный рынок, поскольку правительство Индонезии запретило официальные продажи данных устройств, как сообщает Bloomberg.

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Как выясняется, запрет был введён под предлогом несоответствия действий Apple взятым на себя обязательствам по инвестициям в экономику Индонезии. Предлагаемые на местном рынке смартфоны Apple должны быть локализованы по программному обеспечению на 40%, но это условие не выполняется. До сих пор Apple инвестировала в индонезийскую экономику только $95 млн, хотя брала обязательства потратить около $108 млн. В основном активность компании свелась к подготовке разработчиков приложений, хотя в перспективе не исключается и локализация сборки смартфонов.

Введённые ограничения не помешали примерно 9000 экземпляров Apple iPhone 16 попасть на рынок Индонезии после сентябрьского анонса. Их ввезли для личного пользования экипажи воздушных лайнеров, либо устройства были доставлены по почте из других стран. Их перепродажа официально запрещена, но контролировать подобные каналы реализации техники довольно проблематично.