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Новости Hardware Алексей Сычёв
Rapidus собирается построить в Японии предприятие по выпуску 1,4-нм чипов
Если идея с локализацией выпуска 2-нм чипов оправдает себя.

Основанная буквально пару лет назад японская компания Rapidus, как отмечает Kyodo News, намеревается построить второе предприятие по производству чипов, которое будет заниматься выпуском 1,4-нм продукции. По крайней мере, если 2-нм чипы Rapidus будут пользоваться популярностью, целесообразность строительства второго предприятия будет очевидна.

Источник изображения: Rapidus

В настоящее время первое предприятие Rapidus, которое будет выпускать 2-нм чипы с 2027 года, готово уже на 80%, а опытная линия в его составе начнёт выдавать продукцию в 2025 году. Тогда же компания собирается назвать имена своих новых клиентов, переговоры сейчас ведутся более чем с 40 кандидатами.

Напомним, что попытки наладить выпуск 2-нм продукции на острове Хоккайдо предпринимаются при поддержке американской компании IBM и бельгийских исследователей из IMEC, поэтому технологические доноры у Rapidus вполне себе серьёзные. Кроме того, компания открыла представительство в Калифорнии, чтобы искать заказчиков среди американских разработчиков чипов. Хотя сотрудничество с японским подрядчиком для них не решит проблему зависимости от азиатских производителей, японский поставщик хотя бы не находится на Тайване, как TSMC или UMC.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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