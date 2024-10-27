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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
Она очень близка к известной за пределами Китая компании Bitmain.

Агентство Reuters завершило неделю разоблачением, связанным с расследованием о способности Huawei получать от TSMC передовые чипы для своих ускорителей искусственного интеллекта в условиях санкций США, которые действуют с сентября 2020 года. Как выяснилось, свои заказы на чипы на конвейере TSMC размещала китайская компания Sophgo, но в итоге они поставлялись Huawei для использования в ускорителях вычислений.

Источник изображения: Bitmain

После обнаружения данного факта TSMC прекратила снабжать Sophgo данными чипами, но все упоминаемые фигуранты расследования не дают официальных комментариев на эту тему. Китайская Sophgo основана теми же предпринимателями, что и разработчик ускорителей майнинга криптовалют Bitmain. Поскольку последняя заявляла о наличиях амбиций в сфере искусственного интеллекта, они могли быть реализованы таким причудливым образом. Какую выгоду в этой схеме получала Sophgo, не уточняется. Представители TSMC вообще утверждают, что никаких расследований в её отношении сейчас не ведётся.

#искусственный интеллект #tsmc #huawei #санкции #bitmain #sophgo
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