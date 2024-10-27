Агентство Reuters завершило неделю разоблачением, связанным с расследованием о способности Huawei получать от TSMC передовые чипы для своих ускорителей искусственного интеллекта в условиях санкций США, которые действуют с сентября 2020 года. Как выяснилось, свои заказы на чипы на конвейере TSMC размещала китайская компания Sophgo, но в итоге они поставлялись Huawei для использования в ускорителях вычислений.
После обнаружения данного факта TSMC прекратила снабжать Sophgo данными чипами, но все упоминаемые фигуранты расследования не дают официальных комментариев на эту тему. Китайская Sophgo основана теми же предпринимателями, что и разработчик ускорителей майнинга криптовалют Bitmain. Поскольку последняя заявляла о наличиях амбиций в сфере искусственного интеллекта, они могли быть реализованы таким причудливым образом. Какую выгоду в этой схеме получала Sophgo, не уточняется. Представители TSMC вообще утверждают, что никаких расследований в её отношении сейчас не ведётся.