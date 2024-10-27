Конкуренция — это хорошо.

Не прошло и недели с момента официального анонса Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как команда разработчиков ядра Linux представила серию патчей для нового чипсета. Это означает, что Snapdragon 8 Elite, фактически, уже сегодня может запускать игры для ПК через эмуляцию. Поддержка графического процессора пока находится в разработке, но учитывая высокую производительность чипа, можно ожидать впечатляющих результатов.

Директор по инжинирингу Qualcomm в публикации, замеченной @Richard_Milier на X (бывший Twitter), подтвердил, что Snapdragon 8 Elite способен запускать эмулированные игры без проблем. Хотя это и не идеальное решение с точки зрения производительности, эмуляция остаётся лучшей альтернативой на данный момент, учитывая ограниченное число новых игр, доступных на Android.

Тест 3DMark Steel Nomad Light показал, что Snapdragon 8 Elite превосходит по производительности AMD Radeon 780M, используемый в ASUS ROG Ally. Это говорит о потенциале чипа для запуска AAA-игр, хотя, возможно, с некоторыми пониженными настройками графики. В обсуждении на X высказываются предположения, что высокая производительность Snapdragon 8 Elite может позволить создать Linux-интерфейс с поддержкой сенсорного ввода и пера. Такое решение открыло бы мобильным устройствам и планшетам доступ к профессиональным приложениям для ПК, подобно тому, как это уже реализовано на некоторых моделях iPad.

Несмотря на впечатляющие достижения Qualcomm в аппаратной части, Snapdragon 8 Elite требует дальнейшей доработки программного обеспечения. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим больше AAA-игр, адаптированных для этой платформы.