Предсказуемо, с маскировочными накидками на кузове.

Случайные свидетели, вооружённые смартфонами, в наши дни нередко становятся источниками важных фотоматериалов. Некий пользователь социальной сети X, скрывающийся за безликим псевдноимом mr li, обнаружил в Китае целый автовоз с шестью машинами, укрытыми полностью специальными накидками, но одна из них была «частично обнажена» настолько, чтобы распознать в ней Tesla Model Y.

Источник изображения: X, mr li

Однако, поскольку заднюю и переднюю части кузова укрывали маскировочные накидки, автор фотографий предположил, что перед ним рестайлинговый вариант кроссовера Tesla Model Y, который может встать на конвейер предприятия в Шанхае к следующему году. Летом подобные машины были замечены и в Калифорнии, так что их выпуск Tesla может наладить и в США, где у неё имеются два профильных предприятия. По слухам, в Китае обновлённую машину начнут собирать уже на этой неделе с целью отладки процесса и технологий. Интерьер обновлённой Model Y будет модернизирован по подобию рестайлинговой Tesla Model 3, которая вышла год назад.