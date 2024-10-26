А теперь её саму может кто-нибудь купить.

Очередной сюжет в духе секретов истории опубликовало издание The New York Times, которое утверждает, что в далёком 2005 году совет директоров Intel всерьёз обсуждал возможность поглощения компании NVIDIA за $20 млрд. Эту идею продвигал тогдашний генеральный директор Пол Отеллини (Paul Otellini), но она не нашла поддержки в руководстве Intel. Отеллини ушёл из жизни в 2017 году, и теперь судить о тех событиях можно лишь по свидетельствам иных очевидцев.

Патрик Гелсингер, снимок 2006 года. Источник изображения: Getty Images

Ирония судьбы заключается в том, что сейчас капитализация Intel не превышает $100 млрд и более чем в 30 раз уступает NVIDIA. Последней удалось стать ведущим поставщиком компонентов для систем искусственного интеллекта. Интересно, что нынешний глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в те годы настаивал на развитии направления Larrabee, которое предусматривало создание ускорителей вычислений, опирающихся на x86-совместимую архитектуру со множественными ядрами, выполняющими расчёты параллельно. На развитие этой инициативы Intel потратила около четырёх лет и сотни миллионов долларов США, но к 2009 году от проекта отказались, а сам Гелсингер на время покинул компанию. Он до сих пор убеждён, что если бы тогда Intel не забросила данную инициативу, то смогла бы сейчас существенно опережать NVIDIA на рынке высокопроизводительных вычислений.