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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Южной Корее всерьёз задумались о создании танка на водородной силовой установке
По крайней мере, он не будет шуметь и выделять тепло.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem, как отмечает Electrek, на днях на полном серьёзе заявила, что занимается разработкой танков на водородной силовой установке, использующей топливные ячейки. Как и в случае с гражданской техникой подобного рода, хранящийся в баллонах под большим давлением водород в недрах силовой установки используется для генерации электроэнергии, которая питает тяговые электродвигатели, а в качестве выхлопа машина выдаёт водяной пар умеренной температуры.

Источник изображения: Electrek

По мнению авторов идеи, которые хотели бы выпустить танк с такой силовой установкой к 2040 году, подобное решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, боевая машина на водородной топливной системе не загрязняет окружающую среду. Во-вторых, она издаёт гораздо меньше шума, чем танк с дизельной силовой установкой или турбиной. В-третьих, она выделяет значительно меньше тепла (в том числе и через выхлоп), а потому её сложнее засечь приборами ночного видения. Корпус танка планируется укрыть панелями, затрудняющими обнаружение машины радарами.

При всём этом, недостатки такой идеи перевешивают выгоду. Даже в мирное время доступ к водородной заправочной инфраструктуре затруднён, поскольку водород под давлением сложно хранить и транспортировать, а уж во время боевых действий проблемы с логистикой сделают любое активное перемещение на таких танках затруднительным. Впрочем, у концепта есть и другие особенности, помимо stealth-брони и водородной силовой установки. Танк оснащён штатным разведывательным коптером и гладкоствольным 130-мм орудием. Кстати, Hyundai к 2040 году планирует полностью перевести свои танковые платформы на использование электроэнергии. Не всем гражданским транспортным средствам удастся сделать это в указанные сроки, так что идея выглядит утопической.

#бронетехника #hyundai #танк #водород #водородные топливные элементы #водородная энергетика
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