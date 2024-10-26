Компания активно поддерживает данную открытую архитектуру.

Nvidia активно использует открытую архитектуру RISC-V в своих продуктах и к концу года планирует поставить порядка миллиарда вычислительных блоков на базе этого стандарта. Будучи одним из технологических лидеров, компания внедряет эту открытую систему команд в различные вспомогательные ядра, встраиваемые в её графические процессоры.

Тесная связь Nvidia с RISC-V была особым образом подчёркнута на недавнем саммите, где компания рассказала о том, как открытая архитектура реализована в её чипах. Ядра на базе RISC-V используются «зелёными» в качестве специализированных микроконтроллеров (MCU) с 2015 года, которые пришли на замену MCU "Falcon".

Аппаратное и программное обеспечение для этих MCU на базе RISC-V было разработано Nvidia самостоятельно, и число процессорных ядер продолжает расти. По неофициальным оценкам, к концу года Nvidia поставит около миллиарда вычислительных элементов на базе архитектуры RISC-V. В продуктах Nvidia архитектура RISC-V используется для управления различными функциями, включая видеокодеки, управление дисплеем, межчиповые интерфейсы, задачи управления на уровне чипа (например, энергопотребление и безопасность) и обработку сетевых данных.

Ядра RISC-V от Nvidia имеют более 20 пользовательских расширений. Наиболее значимым элементом, основанным на RISC-V, является, вероятно, системный процессор графического процессора (GSP). Некоторые GPU включают в себя специализированный блок GSP, который берет на себя задачи инициализации и управления GPU, выполняя вычисления, которые традиционно обрабатывались драйвером ЦП.

GSP, встроенный в последние GPU Nvidia, разгружает функции драйвера ядра, снижая нагрузку на ЦП и позволяя нескольким удалённым пользователям совместно использовать один GPU в облачных средах. Помимо GPU, Nvidia также поставляет ядра RISC-V и MCU в составе CPU, систем на кристалле (SoC) и других продуктов.

Разработка архитектуры RISC-V началась в 2010 году как проект Калифорнийского университета в Беркли. С 2019 года развитием архитектуры занимается швейцарская некоммерческая организация RISC-V International. RISC-V доступна по лицензии Creative Commons или BSD, что теоретически позволяет любому разрабатывать новые чипы на её основе — и многие этим занимаются.