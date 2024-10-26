Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Nvidia поставит миллиард вычислительных блоков RISC-V к концу года
Компания активно поддерживает данную открытую архитектуру.

Nvidia активно использует открытую архитектуру RISC-V в своих продуктах и к концу года планирует поставить порядка миллиарда вычислительных блоков на базе этого стандарта. Будучи одним из технологических лидеров, компания внедряет эту открытую систему команд в различные вспомогательные ядра, встраиваемые в её графические процессоры.

Тесная связь Nvidia с RISC-V была особым образом подчёркнута на недавнем саммите, где компания рассказала о том, как открытая архитектура реализована в её чипах. Ядра на базе RISC-V используются «зелёными» в качестве специализированных микроконтроллеров (MCU) с 2015 года, которые пришли на замену MCU "Falcon".

Аппаратное и программное обеспечение для этих MCU на базе RISC-V было разработано Nvidia самостоятельно, и число процессорных ядер продолжает расти. По неофициальным оценкам, к концу года Nvidia поставит около миллиарда вычислительных элементов на базе архитектуры RISC-V. В продуктах Nvidia архитектура RISC-V используется для управления различными функциями, включая видеокодеки, управление дисплеем, межчиповые интерфейсы, задачи управления на уровне чипа (например, энергопотребление и безопасность) и обработку сетевых данных.

Ядра RISC-V от Nvidia имеют более 20 пользовательских расширений. Наиболее значимым элементом, основанным на RISC-V, является, вероятно, системный процессор графического процессора (GSP). Некоторые GPU включают в себя специализированный блок GSP, который берет на себя задачи инициализации и управления GPU, выполняя вычисления, которые традиционно обрабатывались драйвером ЦП.

GSP, встроенный в последние GPU Nvidia, разгружает функции драйвера ядра, снижая нагрузку на ЦП и позволяя нескольким удалённым пользователям совместно использовать один GPU в облачных средах. Помимо GPU, Nvidia также поставляет ядра RISC-V и MCU в составе CPU, систем на кристалле (SoC) и других продуктов.

Разработка архитектуры RISC-V началась в 2010 году как проект Калифорнийского университета в Беркли. С 2019 года развитием архитектуры занимается швейцарская некоммерческая организация RISC-V International. RISC-V доступна по лицензии Creative Commons или BSD, что теоретически позволяет любому разрабатывать новые чипы на её основе — и многие этим занимаются.

#nvidia #видеокарты #процессоры #risc v
+
Написать комментарий (0)
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
Эксперты UBS считают, что капитальные затраты техногигантов за этот и следующий год превысят $470 млрд
Новые мобильные процессоры Tensor от Google не смогут обойти по производительности решения от Apple и Qualcomm
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
240
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
5
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
114
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
48
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
42

Сейчас обсуждают

Михаил Бреус
02:18
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/core-ultra-9-285k.c3773
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
извращелло
02:08
Да. МП померла всё таки, полагаю сдох северник, очень сильно грелся. Хотя ХЗ. Пикнула и выключилась. При попытке запустить кулер цп крутился и остальное всё, но никакого изображения не было. Видеокарт...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
PanzerK
02:05
Не позорьтесь... какие 3нм... откуда вы это выдумали?
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Петр Петров
01:53
50 человек "грохнули".
ВМС США хотят сбивать ракеты и дроны гиперзвуковыми снарядами
Михаил Бреус
01:36
Но что странно оэтот новый 285к проц впервые вышел аж на 3нм!!! я только сейчас это увидел и очень удивлен, что это совсем не помогло ему, это реально загадка, я думал он так же на 10нм вышел как и 14...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Учи Сипласплас
01:15
Так че сами на pixel 6-7 такое не замутят
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
Виктор Попко
01:12
Не статья, а позорище, обзор обзоров, говнище
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
vl
01:04
а wwr22 и не знает, слышал вероятно, но сам он не смотрел, иначе бы не называл Боне -"Бонетом", а Саймона -"Симоном"
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
VRoman
01:03
Если слух верный, то получается что так. 😂 Будет режим для рабочих нагрузок со всеми ядрами и игровой режим только с 8 Р-ядрами
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
lewile
00:50
То есть покупать проц за много денег чтоб потом половину рекламных плюшек отключить??? Л-ЛОГИКА
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем