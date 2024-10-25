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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Новые мобильные процессоры Tensor от Google не смогут обойти по производительности решения от Apple и Qualcomm
По крайней мере, на это указывают утечки.

Google готовит к выпуску новые процессоры для смартфонов — Tensor G5 и G6 — они, вероятно, будут установлены в Pixel 10 и Pixel 11 соответственно. Утечка данных, опубликованная Notebookcheck, раскрывает прогнозируемые показатели производительности этих чипов. Судя по всему, Google вновь отстанет от конкурентов, по крайней мере, в «голой» производительности.

Прогнозы Google учитывают ожидаемый рост производительности у конкурентов, таких как Qualcomm, которая планирует выпустить новые ядра Nuvia со значительно улучшенными характеристиками. Ожидается, что Tensor G5, дебютирующий в серии Pixel 10, обеспечит примерно на 30% лучшую многопоточную производительность по сравнению с текущим Tensor G4. Это не противоречит утечкам с техническими характеристиками, указывающими на то, что G5 сохранит основное ядро X4, как и G4, но увеличит количество производительных ядер с трёх до пяти, обновив их до Cortex-A725. Прирост однопоточной производительности будет минимальным, поскольку Cortex-X4 используется в качестве основного ядра.

Что касается Tensor G6 для Pixel 11, то, по данным всё того же Notebookcheck, этот чип полностью лишится нескольких энергоэффективных ядер. Вместо этого он будет иметь конфигурацию 1+6+1: одно ядро Arm Cortex-X930, шесть ядер Cortex-A730 и одно ядро Cortex-A520. Прогноз Google подразумевает собой, что такая архитектура обеспечит примерно 15%-й прирост однопоточной и 11%-й прирост многоядерной производительности по сравнению с G5. Однако даже с такой необычной конфигурацией Tensor G6 вряд ли сможет обойти конкурентов.

Конечно, эти цифры — всего лишь прогнозы. Но уже сейчас они хорошо «бьются» с предыдущим опытом Google с Tensor и рисуют сдержанную картину для поклонников высокой производительности. Получается, на рынке мобильных процессоров всё без особых перемен: Apple сохраняет лидерство, за ней следуют Qualcomm и MediaTek. Впрочем, прогнозы всё же указывают на солидный прирост производительности от поколения к поколению. Возможно, Google делает ставку не на максимальную мощность, а на другие преимущества своих чипов, например, на возможности искусственного интеллекта.

#процессоры #google #мобильные процессоры #tensor #tensor g5 #tensor g6
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