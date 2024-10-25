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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple анонсирует MacBook Pro на базе M4 уже на следующей неделе
Скорее всего, новый Mac Mini мы тоже увидим.

Компания Apple приготовила серию важных анонсов, запланированных на последнюю неделю октября. Они стартуют начиная с понедельника, 28 числа. Как сообщил старший вице-президент по маркетингу Грег Джозвиак, компания представит несколько новинок, и, судя по последним утечкам, речь идет о линейке Mac, оснащённой актуальными процессорами M4. Судя по всему, нас ждёт именно серия разрозненных анонсов, а не единая пресс-конференция, как это принято у купертинцев.

Слухи и информация от поставщиков ранее свидетельствовали о планах Apple обновить всё семейство Mac процессорами M4 в течение следующего года. Свежий твит компании практически подтверждает прогнозы аналитиков.

В начале года Apple представила первое устройство на базе M4 — новый iPad Pro, который пока остаётся единственным устройством на этом процессоре. Произведённый по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC, M4 демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с M3. Кроме того, Apple оснастила его нейронным движком мощностью 38 TOPs, чтобы не отставать от новых ИИ-чипов для ПК, таких как Qualcomm Snapdragon X Elite, Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300.

Этот нейронный движок станет основой для Apple Intelligence — сервиса с функциями генеративного ИИ, который выходит из бета-тестирования в текущем месяце. Он позволит автоматически редактировать текст и фото, суммировать сообщения и общаться с Siri с помощью естественного языка. Обновление программного обеспечения, активирующее эти возможности, в первую очередь предназначено для мобильных устройств Apple, но ожидается, что вскоре доступ к ним получат и компьютеры Mac.

По прогнозам Марка Гурмана из Bloomberg, первым компьютером Apple, получившим M4, станет MacBook Pro. Новые 14- и 16-дюймовые модели с процессорами M4 Pro и M4 Max ожидаются в конце октября или начале ноября.

Возможно, на следующей неделе Apple также представит Mac mini на базе M4. До конца 2024 года компания планирует выпустить первое за несколько лет крупное обновление этого продукта. Новый Mac mini будет оснащён пятью портами USB-C, одним портом HDMI, но лишится USB-A. Кроме того, устройство получит уменьшенный корпус, напоминающий Apple TV, и будет доступно с M4 или M4 Pro.

Новый iMac на M4 также может появиться в этом году. А вот обновления MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro до M4 стоит ожидать не раньше 2025 года, начиная с MacBook Air в первом квартале. Недавно Apple представила новый iPad mini с процессором A17 Pro, поддерживающим Apple Intelligence. Возможно, в следующем году стандартный iPad получит аналогичное обновление.

#apple #macbook pro #m4 #macbook pro m4
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